США для прямых переговоров с "серым кардиналом" Кремля по Украине выделят отдельного дипломата - СМИ

Администрация Трампа, как ожидается, назначит нового специального посланника для непосредственного общения с Владиславом Сурковым, помощником президента России Владимира Путина, известным как "серый кардинал" Кремля. Об этом изданию Buzzfeed News заявили два европейских чиновника.

В обязанности нового посланника, имя которого не называется, будет входить, в частности, ведение переговоров о войне в Украине, говорится в сообщении. Также отмечается, что открытие такого дипломатического канала поддержала канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с Трампом в прошлом месяце.

Читайте такжеВ оккупированный Луганск прибыл не Песков, а Сурков – СМИ

В свою очередь, по данным издания, госсекретарь США Рекс Тиллерсон будет контролировать избрание посланника. При этом один американский чиновник заявил, что сейчас "идет обсуждение данной идеи", но сказал, что "никаких окончательных решений еще не принято".

Отмечается, что назначение администрацией Трампа специального посланника не требует подтверждения в Сенате.

При администрации Обамы в США также был прямой дипломатический канал с Сурковым, а роль специального посланника тогда исполняла Виктория Нуланд.