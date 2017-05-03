В "ДНР" уже два года пытаются создать "Азовскую флотилию" – ИС

Командование «1-го АК ДНР» вновь подняло вопрос о формировании «полноценной» т.н. «Азовской флотилии ДНР», о создании которой оккупанты заявили еще в мае 2015 года.

Как отмечает группа «Информационное сопротивление», изначально в ее состав вошло 5 рыбацких лодок и прогулочных катеров, которые были названы «боевыми катерами», затем «боевой состав флотилии» был доведен до 7 подобных «боевых единиц», пунктами базирования были определены н.п. Новоазовск («главная база»), Седово и Безыменное.

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В начале 2016 г. руководство «ДНР» вело переговоры с ГШ ВС РФ о передаче в состав «флотилии» 3 ед. российских патрульных катеров проекта 12150 «Мангуст» и 1 ед. нового пограничного патрульного катера проекта 12200 «Соболь». Тогда переговоры закончились безрезультатно. Сейчас российское командование пообещало, что 4 патрульных катера будут переданы «ДНР» уже на протяжении мая-июня 2017 г. (о каких именно типах катеров говорит военное руководство РФ – тех, о которых шла речь в прошлом году, или иных – на данный момент неизвестно).