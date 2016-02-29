Боевики "ДНР" активно формируют свой "военно-морской флот" - ИС

Об этом сообщает народный депутат Украины, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук а Facebook.

"Официально" т.н. "Азовская флотилия ДНР" создана в мае 2015 года – в ее состав вошло 5 рыбацких лодок и прогулочных катеров, которые боевики назвали "боевыми катерами", - отметил он.

По данным ИС, на сегодняшний день таких "боевых единиц" - 7, еще 3 ед. готовятся к вводу в "боевой состав". На данный момент активизированы организационно-штатные процессы, с одновременным решением вопроса пополнения плавсостава "флотилии" за счет помощи России.

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Отмечается, что пунктами базирования "Азовской флотилии ДНР" определены н.п. Новоазовск ("главная база"), Седово и Безыменное.

Кроме того, говорится в сообщении, руководство "ДНР" ведет переговоры с Москвой о передаче в состав "флотилии" катеров из состава Погранслужбы ФСБ РФ. В запросах боевиков, которые рассматривает Москва – 3 ед. относительно новых российских патрульных катера проекта 12150 "Мангуст" и 1 ед. нового пограничного патрульного катера проекта 12200 "Соболь" (оба типа катеров используются береговой охраной Погранслужбы ФСБ РФ).

Также в составе "Азовской флотилии ДНР" формируется подразделение "морской пехоты" - по данным группы ИС, за счет сил и средств из состава бывшего 9-го отдельного мотострелкового полка 1-го АК ДНР.