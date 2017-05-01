Миссия ОБСЕ продолжает фиксировать нарушения "режима тишины" на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что за минувшие субботу и воскресенье на Донбассе зафиксировала более 450 взрывов.

Об этом говорится в отчете по состоянию на 19:30 от 30 апреля, обнародованном сегодня на сайте ОБСЕ.

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В СММ отмечают, что деятельность миссии в Донецкой и Луганской областях остается ограниченной после инцидента, который произошел 23 апреля возле села Пришиб, который сузил возможности для проведения наблюдения, в том числе по нарушениям режима прекращения огня.

Как отмечают наблюдатели, с вечера 28 до вечера 29 апреля СММ зафиксировала меньше нарушений режима прекращения огня в Донецкой области по сравнению с предыдущим отчетным периодом. В частности, было задокументировано около 160 взрывов по сравнению с около 430 взрывами до того.

В то же время миссия ОБСЕ заявляет, что с вечера 29 до вечера 30 апреля было зафиксировано меньше взрывов (около 100), однако почти такое же количество нарушений режима прекращения огня.

В Луганской области с вечера 28 до вечера 29 апреля СММ зафиксировала больше нарушений режима прекращения огня, включая почти 130 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда таких взрывов было 52.

Вместе с тем сказано, что с вечера 29 до вечера 30 апреля представители миссии задокументировали меньше нарушений режима тишины, в том числе 75 взрывов.

Как сообщал УНИАН ранее, в Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявили об обстреле наблюдателей 28 апреля вблизи Крутой Горы и взрыве неподалеку от патруля СММ вблизи Молодежного в Луганской области.