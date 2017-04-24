Павшие бойцы АТО: опубликована инфографика, где похоронены герои войны между Россией и Украиной

11:35, 24 апреля 2017
Война
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Секторы с наибольшим количеством захороненных участников АТО расположены в Днепре, Запорожье и Киеве.

Больше всего секторов с погребенными участниками АТО - в Днепре / Фото УНИАН

Для захоронения погибших участников АТО на кладбищах создаются специальные военные секторы. Украинский институт национальной памяти собрал данные о количестве уже имеющихся секторов и захоронений на них и обнародовал их в виде инфографики.

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"По состоянию на 1 марта 2017 года в Украине создано 450 секторов воинских захоронений. На них похоронены 1295 погибших воинов. 25 секторов имеют 10 и более захоронений. Секторы с наибольшим количеством похороненных военных – участников АТО расположены в Днепре, Запорожье и Киеве – 180, 120 и 56 похороненных соответственно", - говорится в сообщении.

memory.gov.ua

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Теги: #погибшие военные#захоронения бойцов АТО