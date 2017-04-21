Бои под Авдеевкой: журналисты рассказали о погибших украинских военных (видео)

Сегодня, 21 апреля, днем боевики продолжают обстрелы в районе Авдеевки – обстреливают минами 82-го калибра, были слышны гранатометы и пулеметы, передает ТСН.

А накануне впервые за три недели противник использовал танк и выпустил десятка два снарядов. Один из танковых снарядов попал прямо в блиндаж, где были двое бойцов – шансов выжить у них не было.

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Погибшие – 29-летний сержант Василий Ниженский и 20-летний солдат Александр Кириенко. Последний по возрасту мог не ехать в зону боевых действий, но он сам вызвался ехать на фронт.

В целом по всему сектору "Донецк" есть восемь раненых, их доставили в мобильный госпиталь в Покровске. Там говорят, несколько раненых – нацгвардейцы, двое из них в тяжелом состоянии. У них ранения живота и груди. Их прооперировали на месте и эвакуировали в больницы Днепра. Жизням остальных раненых ничего не угрожает, их будут лечить на месте.

Как сообщал штаб АТО, 20 апреля в результате обстрела контролируемыми Россией боевиками опорного пункта неподалеку Авдеевки погибли двое военнослужащих ВСУ.