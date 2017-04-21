Проведение боевиками 9 мая "военных парадов" будет нарушением Минских соглашений - ОБСЕ

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Александр Хуг заявляет, что проведение боевиками 9 мая «военных парадов» с привлечением тяжелого вооружения будет нарушением Минских соглашений.

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Об этом Хуг сказал сегодня на брифинге в оккупированном Донецке, комментируя заявления главарей "ДНР" и "ЛНР" о том, что они планирует 9 мая провести военные парады с участием техники.

"Не первый раз мы имеем дело с этим вопросом. Я могу подтвердить, что так называемая "ЛНР" проинформировала нас о своем намерении нарушить Минские соглашения. И мы уже отчитывались, что это вооружение (скопление вооружения на аэродроме на юго-восточной окраине Луганска - УНИАН) нарушает Минские соглашение ", - сказал Хуг.

Он подчеркнул, что СММ будет продолжать и в дальнейшем в отчетах заявлять, что размещение вооружения на аэродроме на юго-восточной окраине Луганска нарушает Минские соглашения.

Как сообщал УНИАН, ранее в СММ неоднократно заявляли о размещении боевиками "ЛНР" вооружения вопреки требованиям Минских соглашений.

«Миссия отметила основные факторы риска, вызывающие насилие, а именно: близость расположения сил и средств и наличие запрещенного вооружения в зоне безопасности. Следует заметить, что с 5 апреля СММ отмечала скопление вооружения на аэродроме на юго-восточной окраине подконтрольного так называемой «ЛНР» Луганска, в том числе 7 реактивных систем залпового огня (РСЗО), 17 гаубиц и 7 танков. 15 апреля в подконтрольных правительству районах были зафиксированы 6 РСЗО возле Доброполья и 18 РСЗО в Лимане, а также 17 апреля - 12 противотанковых орудий возле Северодонецка», - отмечали наблюдатели в недельном отчете 20 апреля.