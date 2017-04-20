Миссия ОБСЕ назвала основные факторы риска, которые вызывают насилие на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что на прошлой неделе фиксировала многочисленные нарушения режима прекращения огня на востоке Украины. Также Миссия отметила основные факторы риска, которые вызывают насилие на востоке Украины.

Об этом говорится в тематическом отчете миссии по состоянию на 19 апреля, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

«Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине продолжает ежедневно фиксировать многочисленные нарушения режима прекращения огня, отмечая периоды ситуативного затишья между боевыми действиями, после того как на заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске от 29 марта и 12 апреля были возобновлены обязательства по соблюдению режима прекращения огня и отвода вооружений. Например, 8 апреля наблюдатели констатировали около 1700 нарушений режима прекращения огня. На следующий день это количество составило только ориентировочно 650, а 10 апреля оно снова выросло до примерно 1200 нарушений», - говорится в отчете.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ за минувшие сутки зафиксировала около 750 взрывов на Донбассе

«Миссия отметила основные факторы риска, которые вызывают насилие, а именно: близость расположения сил и средств и наличие запрещенного вооружения в зоне безопасности. Следует заметить, что с 5 апреля СММ отмечала скопление вооружения на аэродроме на юго-восточной окраине подконтрольного так называемой «ЛНР» Луганска, в том числе 7 реактивных систем залпового огня (РСЗО), 17 гаубиц и 7 танков. 15 апреля в подконтрольных правительству районах было зафиксировано 6 РСЗО возле Доброполья и 18 РСЗО в Лимане, а также 17 апреля — 12 противотанковых орудий возле Северодонецка», - отмечают наблюдатели.

Также в отчете отмечается, что миссия неоднократно сталкивалась с угрозами безопасности, когда вблизи патрулей СММ раздавались взрывы.