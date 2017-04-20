В районе Авдеевской промзоны идут бои - журналист
21:13, 20 апреля 2017Война
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В районе Авдеевской промзоны, по словам журналиста, снова неспокойно.
Журналист сообщил о смерти одного бойца АТО / radiosvoboda.org
В районе Авдеевской промзоны начались бои. Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Роман Бочкала.
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По его словам, за сегодняшний день там погиб один боец АТО, семь - ранены. На данный момент бои продолжаются.
"За сегодня на промке 7 - 300 (раненых - УНИАН.), 1 - 200 (погибший - УНИАН.) и бои продолжаются", - говорится в его сообщении.
Пока официального подтверждения данной информации нет.
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