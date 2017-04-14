В Донецке наблюдается активное передвижение колонн военной техники – ИС

На протяжении последних дней в Донецке регулярно наблюдается активное передвижение по городу колонн военной техники.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"На протяжении последних дней в Донецке регулярно наблюдается активное передвижение по городу колонн военной техники (до 20 единиц в каждой колонне, тентованные автомобили со знаками в виде круга, в середине цифра "1" красного цвета). Данные колонны передвигаются в сопровождении легкового автотранспорта с проблесковыми маячками", - написал он.

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В то же время, в подразделениях "1-го АК ДНР" на ряде направлений (Горловка, Докучаевск, Новоазовский р-н) отмечается внеплановая замена российских военных советников и инструкторов.

"В ряде подразделений замена проведена на 100% за счет офицеров ВС РФ, прибывших из России. Офицеры, которых сменили, отправляются назад в Россию. В то же время, в конце 2016 г. данным российским офицерам было сообщено о том, что сроки их пребывания на Донбассе продлятся минимум до конца 2017 г. Причина экстренной замены советников и инструкторов на данный момент неизвестна", - сообщил Тымчук.

Также, по информации ИС, в течение последней недели отмечается переброска подразделений ВС РФ (личный состав и бронетехника) через Амвросиевку на Донецкое направление. За счет данной техники и военнослужащих осуществляется доукомплетование подразделений «1-го АК ДНР», которые располагаются вдоль линии разграничения.