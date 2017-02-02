На Донбасс из России въехали несколько армейских колонн - военные

Такую бешеную огневую активность боевиков легко объяснить наличием боекомплекта - снарядов, реактивных ракет, гранат, мин, пуль, говорится в сюжете ТСН.

Данные разведки подтверждают, что с территории России в течение только этой недели въехали сразу несколько огромных армейских колонн. Например, во вторник вечером со стороны поселка Гуково, через Краснопартизанск, бывшую шахту "Богучарскую" и шахту "Майскую" прошла чрезвычайно длинная колонна.

"Стянули много техники – САУ, танки, БТР, БМП. Также в нашем направлении работал "Град", - сообщил морской пехотинец с позывным "Фокс".

В то же время у оккупантов на Приморском участке фронта сейчас огромные проблемы с личным составом. И это напрямую связано с ситуацией вокруг Авдеевки. Против наших защитников на Приазовье стоит вражеский так называемый "9-й полк морской пехоты". Наши военные говорят, что начиная от воскресенья очень многие из них главари боевиков перебросили именно под Авдеевку. Стреляют они без разбора, атакуя и опорники наших военных, и засыпая снарядами гражданские территории в тылу.

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Ночной залп вражеских "Градов" из четырех десятков ракет накрыл довольно большую площадь в районе тыловой Сартаны. Ракеты упали вблизи фермерского хозяйства, в поле, и разбили сельскохозяйственный ангар, где хранилось сено. Только чудом обошлось без разрушений жилых домов и жертв среди гражданских. Но фермерская постройка фактически уничтожена - взрывом и последующим пожаром.

В те самые минуты уже со стороны оккупированного поселка Безымянное стреляла другая машина БМ-21 и выпустила два десятка реактивных ракет в сторону украинских позиций в Водяном. Одновременно, то есть около полуночи, почти сорок 122-миллиметровых снарядов в сторону Водяного отстреляли вражеские самоходные артустановки "Гвоздика".

Ранее в ВСУ рассказали, что подразделения у Авдеевки пополнили около двух сотен спецназовцев со стороны боевиков. Их основная задача - штурмовать позиции украинских армейцев, которые обороняют город.