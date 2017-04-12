Турчинов показал новые испытания украинских ракет (видео)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел тестирование мобильного командного пункта, управляя очередными испытательными ракетными пусками со своего рабочего места.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, главный ситуационный центр Украины получил в свое распоряжение мобильный командный пункт, позволяющий руководить спецоперациями любой сложности из любой точки страны.

Турчинов показал видео новых испытаний украинских ракет:

Отмечается, что он оснащен системой защищенного конфиденциального аудио- и видеосвязи, беспилотными летательными аппаратами и комплексной системой видеонаблюдения, что позволяет обеспечивать оперативное управление и анализ сложных ситуаций в сфере безопасности и обороны как из Главного ситуационного центра СНБО Украины, так и из любого другого защищенного центра.