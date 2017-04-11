Российский политолог объяснил, зачем Путину был нужен Донбасс

Российский политолог Андрей Зубов считает, что санкции не смогут заставить Россию прекратить войну. Максимум - заставят ее почувствовать цену войны, рассказал он в интервью Liga.net.

"Так что мне кажется, единственная возможность - это отстранение Путина от власти тем или иным образом. Формы могут быть разные, в том числе и создание действительно национально мыслящего правительства, желательно демократического, которое немедленно прекратит войну в Украине, немедленно вернется к минским соглашением, и если не немедленно, то в скорой перспективе решит проблему Крыма", - подчеркнул политолог РФ.

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Отвечая на вопрос, зачем Путину был нужен Донбасс, Зубов отметил, что военная промышленность России во многом завязана на производстве в этом русскоязычном поясе Украины.

"Это не только Луганск и Донецк, а линия от Днепропетровска до Николаева, где стояли военные заводы. Идея была такая: если уж Украина уходит на Запад, то пусть уходит без той промышленной зоны, которая представляет практически одно целое с российским оборонным комплексом. А Путин мечтал развивать военную промышленность России. Обратите внимание: когда произошла оккупация части Донбасса, первым делом были вывезены военные заводы. Это было самое главное, кроме фактора наказания", - заявил российский политолог.

А кроме этого, продолжил он, и аннексированный Крым, и эти анклавы Донбасса, - это остаточные районы неполучившейся Новороссии.

Также Зубов считает низкой вероятность полномасштабного вторжения России в Украину, особенно после событий в Сирии.