Российский политолог объяснил, зачем Путину был нужен Донбасс
Когда произошла оккупация части Донбасса, первым делом были вывезены военные заводы, отметил Зубов.
Российский политолог Андрей Зубов считает, что санкции не смогут заставить Россию прекратить войну. Максимум - заставят ее почувствовать цену войны, рассказал он в интервью Liga.net.
"Так что мне кажется, единственная возможность - это отстранение Путина от власти тем или иным образом. Формы могут быть разные, в том числе и создание действительно национально мыслящего правительства, желательно демократического, которое немедленно прекратит войну в Украине, немедленно вернется к минским соглашением, и если не немедленно, то в скорой перспективе решит проблему Крыма", - подчеркнул политолог РФ.
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Отвечая на вопрос, зачем Путину был нужен Донбасс, Зубов отметил, что военная промышленность России во многом завязана на производстве в этом русскоязычном поясе Украины.
"Это не только Луганск и Донецк, а линия от Днепропетровска до Николаева, где стояли военные заводы. Идея была такая: если уж Украина уходит на Запад, то пусть уходит без той промышленной зоны, которая представляет практически одно целое с российским оборонным комплексом. А Путин мечтал развивать военную промышленность России. Обратите внимание: когда произошла оккупация части Донбасса, первым делом были вывезены военные заводы. Это было самое главное, кроме фактора наказания", - заявил российский политолог.
А кроме этого, продолжил он, и аннексированный Крым, и эти анклавы Донбасса, - это остаточные районы неполучившейся Новороссии.
Также Зубов считает низкой вероятность полномасштабного вторжения России в Украину, особенно после событий в Сирии.