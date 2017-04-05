Боевики сегодня 18 раз нарушили "тишину", ранен один военный – штаб АТО

Контролируемые Россией боевики сегодня 18 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, ранен один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Несмотря на достигнутые договоренности Трехсторонней группы о режиме прекращения огня, российско-оккупационные войска продолжают вооруженные провокации против украинских войск. С начала суток враг совершил 18 обстрелов позиций ВС Украины", - отметили в штабе.

На Донецком направлении враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Авдеевки. Опорные пункты вблизи Водяного боевики обстреливали из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а по позициям в районе Песков и Зайцево они били из крупнокалиберных пулеметов. В районе Песков также активно действовал вражеский снайпер.

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Также отмечается, что вблизи Мариуполя враг обстрелял из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия украинских защитников Красногоровки. Из крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам в районе Павлополя и Водяного. Защитников Широкино обстреливал из стрелкового оружия. Вблизи Новотроицкого действовал вражеский снайпер.

В то же время в Луганской области враг бил из 120-миллиметрового миномета по украинским позициям в районе Сизого.

В штабе заявляют, что, несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали «режим тишины» и ответный огонь не открывали.