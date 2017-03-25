Оккупанты не прекращают обстреливать опорные пункты ВСУ из тяжелого вооружения – штаб

Российско-оккупационные войска сегодня фактически не прекращают обстрелы опорных пунктов Вооруженных сил Украины.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, в нарушение Минских договоренностей противник применяет тяжелое вооружение – 82-мм и 120-мм минометы, 122-мм артиллерию.

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По оперативной информации, напряженной обстановка остается в районе населенного пункта Водяное, где в течение дня зафиксировано применение противником артиллерии калибром 122 мм – 20 выстрелов, из минометов калибра 82 мм – 4 мины.

В то же время в районах населенных пунктов Павлополь, Авдеевка и Новгородское зафиксированы обстрелы позиций ВСУ из минометов калибра 120 мм.

По предварительным данным, раненых и погибших нет. Информация о последствиях обстрелов устанавливается.

Напомним, в пятницу, 24 марта, с начала суток боевики 48 раз открывали огонь, погибли двое украинских защитников, ранено мирного жителя Авдеевки.