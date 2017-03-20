За сутки в зоне АТО ранены и травмированы 5 украинских военных – Минобороны
Среди раненых – 1 военнослужащий Национальной гвардии Украины, остальные – бойцы ВСУ.
За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ранены и травмированы 5 украинских военных.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших среди украинских военных нет, 5 получили ранения и травмы", - сказал Лысенко.
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"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших среди украинских военных нет, 5 получили ранения и травмы", - сказал Лысенко.
По его словам, среди раненых – 1 военнослужащий Национальной гвардии Украины, остальные – бойцы ВСУ.
Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, боевики за минувшие сутки 50 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.