Сутки в АТО: боевики бьют из танков и тяжелых минометов, 112 вражеских обстрелов, четверо бойцов погибли

За сутки боевики 112 раз обстреляли позиции ВСУ, в результате погибли четверо военнослужащих и еще трое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

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На Мариупольском направлении по позициям украинских войск у Лебединского, Широкиного, Гнутового и Водяного враг вел огонь из минометов калибра 120 мм и артиллерийских установок калибра 122 мм. Опорные пункты неподалеку Талаковки и Чермалыка попали под огонь минометов калибра 120 мм. По укреплениям у Марьинки и Красногоровки российские оккупанты вели огонь из гранатометов и минометов калибра 82 и 120 мм, а впоследствии применили мощные артиллерийские системы калибра 122 и 152 мм.

На Донецком направлении враг совершил 10 обстрелов позиции ВСУ вблизи Авдеевки из тяжелого вооружения, танков и минометов калибра 120 мм. Под обстрел попал микрорайон Старой Авдеевки. Укрепления у Опытного и Новгородского враг накрыл огнем из минометов калибра 82 мм, а неподалеку Луганского из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов, БМП и СПГ. У Верхнеторецкого и Невельского по позициям сил АТО вели огонь минометы.

На Луганщине российские оккупанты били из минометов и СПГ в районе Новозвановкм, Славного и Катериновки.