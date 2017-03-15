С начала суток боевики совершили 46 обстрелов позиций сил АТО - штаб

С начала этих суток российско-террористические войска продолжают вести огонь по позициям Вооруженных сил Украины и совершили 46 обстрелов сил АТО.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

На Донецком направлении под огонь минометов, гранатометов и стрелкового оружия попали защитники Авдеевки, Троицкого и Луганского. Кроме того, по Авдеевке бил танк и вели огонь снайперы. В то же время опорные пункты в районе Песок обстреливались из БМП, а вблизи Каменки, Троицкого и шахты Бутовка – из минометов калибра 120 мм.

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На Мариупольском направлении больше всего обстрелов зафиксировано в Широкино и Водяным, где враг использовал пулеметы, БМП и зенитные установки. По позициям в районе Гнутово зафиксирован огонь из СПГ, а под Новогригоровкой - из БМП, вблизи Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов.

На Луганском направлении в районе Новозвановки велись обстрелы из гранатометов различных систем.