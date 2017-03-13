Пехотные группы оккупантов перемещаются в "серую зону" и устраивают огневые налеты на позиции украинских военных - ИС

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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«На протяжении прошедших выходных (11-12 марта) российско-террористические войска на Донбассе активно применяли «запрещенное» Минскими соглашениями вооружение - 120-мм минометы, 122-мм ствольную артиллерию, бронетехнику, включая танки», - заявил он.

«Сразу на нескольких участках отмечены попытки мелких пехотных групп российских оккупантов тайком провести рейды в нейтральную зону и устроить внезапные обстрелы и огневые налеты по передовым позициям сил АТО», - добавил Тымчук.