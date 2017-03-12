Боевики обстреляли Марьинку и Николаевку, разбомбили дома и линии электропередач (фото)

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области, боевики ударили по Николаевке вчера около 19.30. В селе повреждены дома 33, 35 по ул. Гагарина. Перебита линия электропередач, село осталось без света.

В Марьинке сегодня во время утреннего обстрела разрушений претерпел частный дом по ул. Октябрьской, 60. Он расположен на линии огня боевиков, поэтому люди в нем не проживали.

Последствия артударов задокументированы. Информация об этих фактах внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 «террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

Группы полиции обходят пострадавшие районы, чтобы выявить все разрушения и жителей, которые нуждаются в помощи.

Как сообщал УНИАН ранее, боевики в субботу вечером обстреливали насосную станцию первого подъема Южно-Донбасского водовода. Станция расположена между селами Васильевка и Крутая Балка неподалеку от линии разграничения и обеспечивает подачу воды в Волновахский, Красноармейский и Добропольский районы, а также в Мариуполь.