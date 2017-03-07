В СБУ прокомментировали заявление России в Гааге о найденном в шахтах оружии

У Службы безопасности Украины есть доказательства того, что боевики на Донбассе используют вооружение, которое изготавливается в России, заявил в эфире 112 Украина советник главы СБУ Юрий Тандит.

"Мы говорим о гибридной войне; в ее рамках используется такая информационная операция. Для пропагандистов неважно, правда это или нет. Могу еще раз подтвердить, что у нас есть факты, подтверждающие, что со стороны незаконных военных формирований в Донецке и Луганске использовалось вооружение, которое изготавливалось в России. Есть много доказательств перемещения военных грузов, боеприпасов и техники", - отметил он.

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При этом Тандит напомнил, что сегодня сотрудники СБУ изъяли оставленный боевиками огнемет "Шмель" на боевых позициях в зоне проведения Антитеррористической операции (АТО). По его словам, такой огнемет не находится на вооружении ВСУ и, по оценкам специалистов, относится к ВС РФ.

Ранее представитель РФ Илья Рогачев в Международном суде ООН заявил, что Россия не поставляет вооружение на Донбасс. "Относительно поставки вооружения, то источником поставок является бывшее вооружение советской армии, находившееся в хранилищах, которые также были расположены в шахтах и были захвачены повстанцами, или это вооружение, которое было оставлено украинской армией", - убеждает он.