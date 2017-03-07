СБУ задержала боевика "ДНР", который следил за украинскими заложниками в изоляторе Донецка (видео)
20:58, 07 марта 2017Война
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Боевика террористической организации "ДНР", который охранял украинских заложников в следственном изоляторе Донецка, задержала Служба безопасности Украины в районе проведения АТО.
СБУ задержала террориста "ДНР" / Скриншот
На подконтрольную Украине территорию задержанный пытался попасть для встречи с родственниками, сообщает пресс-центр СБУ.
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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.
Ранее вблизи населенного пункта Зайцево Донецкой области оперативники СБУ изъяли реактивный пехотный огнемет "Шмель", который был оставлен боевиками террористической организации "ДНР" во время их отступления после боевых столкновений с силами АТО.
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