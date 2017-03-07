СБУ задержала боевика "ДНР", который следил за украинскими заложниками в изоляторе Донецка (видео)

На подконтрольную Украине территорию задержанный пытался попасть для встречи с родственниками, сообщает пресс-центр СБУ.

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

Ранее вблизи населенного пункта Зайцево Донецкой области оперативники СБУ изъяли реактивный пехотный огнемет "Шмель", который был оставлен боевиками террористической организации "ДНР" во время их отступления после боевых столкновений с силами АТО.