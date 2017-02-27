В СБУ объяснили "задержание" Рубана на Донбассе

13:17, 27 февраля 2017
Война
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СБУ проводит опрос руководителя украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в связи с фактом нарушения им установленного порядка пересечения линии разграничения в районе проведения АТО.

СБУ опрашивает Рубана / Фото УНИАН

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

"В Донецкой области СБУ проводит опрос Владимира Рубана в связи с фактом нарушения им установленного порядка пересечения линии разграничения в районе проведения АТО. Также изучается вопрос о возможной отмене разрешения о пересечении линии соприкосновения гражданину Украины Рубану В.В. Закон один для всех", - написала Гитлянская.

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В свою очередь советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что Рубана в данный момент опрашивают, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос, задержан ли Рубан, Тандит ответил: "Его опрашивают". При этом детали советник главы СБУ порекомендовал уточнить в Госпогранслужбе.

Ранее журналистка "Громадського радио" Ирина Сампан, ссылаясь на источник в силовых структурах, сообщила, что СБУ задержала руководителя Центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус" Владимира Рубана на КПВВ "Марьинка". Отмечается, что Рубан ехал на территорию ОРДО за нардепом Надеждой Савченко.

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Новость в сюжете: "Задержание" Рубана на Донбассе
Теги: #СБУ#Рубан#Тандит