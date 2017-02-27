СБУ задержала Рубана, который ехал в "ДНР" за Савченко - СМИ

СБУ на КПВВ «Марьинка» задержала руководителя Центра освобождения пленных ГО «Офицерский корпус» Владимира Рубана. Об этом сообщила журналистка "Громадського радио" Ирина Сампан в Facebook, ссылаясь на источник в силовых структурах.

Отмечается, что Рубан ехал на территорию ОРДО за нардепом Надеждой Савченко.

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"Руководитель украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержала СБУ на КПВВ Марьинка. Он ехал в незаконную "ДНР" за Надеждой Савченко. С ним работают спецслужащие уже несколько часов", — говорится в сообщении.

Напомним, 24 февраля боевики заявили, что Савченко приехала на территорию, подконтрольную «ДНР», чтобы посетить украинских военнопленных. Руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук заявил, что Служба безопасности Савченко попросит дать объяснение по поводу ее поездки в Донецк.

Позже того же дня Савченко заявила, что встретилась в оккупированном Донецке с украинскими пленными, чтобы поддержать их и передать посылки от родственников.

Также 24 февраля народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Татьяна Рычкова заявила, что Савченко подстрекала украинских военнослужащих оставить позиции в зоне АТО и ехать «свергать преступную власть».