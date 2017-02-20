Экс-советник Путина раскрыл затраты России на войну против Украины

Война на Донбассе – это часть войны против Украины, в том числе и на крымском направлении, заявил в интервью Апострофу российский экономист, бывший советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов.

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"Война против Украины – это часть более общей войны против окружающего мира. Если говорить не только об украинском театре военных действий, а о всей этой войне, какую кремлевские пропагандисты часто называют Четвертой мировой войной, то нужно считать, сколько затрачено на ведение всей этой войны с того момента, когда она началась", - отметил он.

"Если за точку отсчета брать начало гибридной войны против Украины 27 июля 2013 года, когда были объявлены антиукраинские санкции, то за 3,5 года войны на нее потрачено порядка 150 миллиардов долларов", - рассказал Илларионов.

Ранее Илларионов заявлял, что и Донбасс, и Крым являются оккупированными территориями. Их возвращение в Украину неизбежно, но не при Путине.