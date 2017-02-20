Экс-советник Путина о решении конфликта на Донбассе: нужно свести к минимуму контакты с "Л/ДНР" и ждать

Такое мнение он высказал, комментируя альтернативные Минским соглашениям варианты решения конфликта на Донбассе, пишет Апостроф.

"Что может сделать украинская сторона? Ей следует признать нынешнюю линию разграничения между украинскими войсками и сепаратистами и российскими войсками на Донбассе, и минимизировать свои контакты с территорией и людьми, находящимися по ту сторону. За исключением жителей, считающих себя украинскими гражданами и воспринимающих себя частью украинского общества", - отметил он.

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В то же время Илларионов добавил, что жителям за линией разграничения, считающих себя украинскими гражданами, Украина должна оказать всю необходимую помощь – от обеспечения их переезда на территорию, контролируемыми украинскими властями, до, если они не хотят переезжать, решения их вопросов в индивидуальном порядке.

"Но контакты с территорией за линией разграничения надо минимизировать. Затем следует ждать момента, когда можно будет вернуться к этому вопросу – так же, как к подобному вопросу вернулась Французская Республика после оккупации Эльзаса и Лотарингии прусскими войсками в 1871 году. Они ждали всего 48 лет, и в 1919 году обе эти провинции были возвращены Франции. Потом эта история повторилась, как мы знаем, в 1940-м году. Но в 1945-м эти территории были возвращены окончательно. Сколько придется ждать в украинском случае – предсказать невозможно", - подчеркнул он.

Напомним, Илларионов также пояснил, почему президент РФ Владимир Путин не начал полномасштабные военные действия против Украины.