Экс-советник Путина о решении конфликта на Донбассе: нужно свести к минимуму контакты с "Л/ДНР" и ждать
Российский экономист, бывший советник российского президента Андрей Илларионов считает, что Украине нужно минимизировать контакты с оккупированными территориями Донбасса и ждать удобного момента для полного возвращения территорий.
Такое мнение он высказал, комментируя альтернативные Минским соглашениям варианты решения конфликта на Донбассе, пишет Апостроф.
"Что может сделать украинская сторона? Ей следует признать нынешнюю линию разграничения между украинскими войсками и сепаратистами и российскими войсками на Донбассе, и минимизировать свои контакты с территорией и людьми, находящимися по ту сторону. За исключением жителей, считающих себя украинскими гражданами и воспринимающих себя частью украинского общества", - отметил он.
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В то же время Илларионов добавил, что жителям за линией разграничения, считающих себя украинскими гражданами, Украина должна оказать всю необходимую помощь – от обеспечения их переезда на территорию, контролируемыми украинскими властями, до, если они не хотят переезжать, решения их вопросов в индивидуальном порядке.
"Но контакты с территорией за линией разграничения надо минимизировать. Затем следует ждать момента, когда можно будет вернуться к этому вопросу – так же, как к подобному вопросу вернулась Французская Республика после оккупации Эльзаса и Лотарингии прусскими войсками в 1871 году. Они ждали всего 48 лет, и в 1919 году обе эти провинции были возвращены Франции. Потом эта история повторилась, как мы знаем, в 1940-м году. Но в 1945-м эти территории были возвращены окончательно. Сколько придется ждать в украинском случае – предсказать невозможно", - подчеркнул он.
Напомним, Илларионов также пояснил, почему президент РФ Владимир Путин не начал полномасштабные военные действия против Украины.