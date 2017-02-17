Захарченко угрожает начать войну за подконтрольный Украине Донбасс
Главарь "Донецкой народной республики" Александр Захарченко заявил, что боевики готовы отобрать подконтрольные Украине районы Донбасса военным путем, если не удастся сделать это политическими методами.
"Мы всегда говорили, что освобождение оккупированных территорий (речь идет о подконтрольных Украине территориях - УНИАН) Донецкой и Луганской областей - это наша коллективная задача. И мы всегда говорили, что желательно это сделать политическим путем. Если же они не понимают, то напомню, что мы можем сделать это и военным", - цитирует Захарченко российский Интерфакс.
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Он отметил, что благодаря "блокадам, которые проводят киевские власти, у властей самопровозглашенных республик появилось право "делать это самостоятельно".
Кроме того, боевики Луганской и Донецкой народных республик хотят получить доступ на находящиеся на подконтрольных Киеву территориях объекты инфраструктуры.