Захарченко угрожает начать войну за подконтрольный Украине Донбасс

"Мы всегда говорили, что освобождение оккупированных территорий (речь идет о подконтрольных Украине территориях - УНИАН) Донецкой и Луганской областей - это наша коллективная задача. И мы всегда говорили, что желательно это сделать политическим путем. Если же они не понимают, то напомню, что мы можем сделать это и военным", - цитирует Захарченко российский Интерфакс.

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Он отметил, что благодаря "блокадам, которые проводят киевские власти, у властей самопровозглашенных республик появилось право "делать это самостоятельно".

Кроме того, боевики Луганской и Донецкой народных республик хотят получить доступ на находящиеся на подконтрольных Киеву территориях объекты инфраструктуры.