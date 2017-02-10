Боевики "ЛНР" хотят "национализировать" предприятия Ахметова

Как сообщает сепаратистский ресурс, так называемый совет "ЛНР" в пятницу "рассмотрел в первом чтении изменения в закон "О налоговой системе", согласно которым все предприятия, работающие в ОРЛО, но не "зарегистрированы в ЛНР", будут "национализированы".

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"Нормы настоящего проекта Закона распространяются только на тех юридических лиц – нерезидентов, физических лиц – предпринимателей – нерезидентов, которые осуществляют свою хозяйственную и предпринимательскую деятельность на территории республики. А именно он касается Публичного акционерного общества «Алчевский металлургический комбинат», включая ПАО «Алчевсккокс», ООО ДТЭК «Свердловантрацит», ООО ДТЭК «Ровенькиантрацит», ПАО «Краснодонуголь», ЧАО «Аквасервис», ЧАО «Экоэнергия», Ветряной парк Краснодонский, Ветряной парк Лутугинский", - прокомментировал инициативу "депутатов" главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий.

Плотницкий заявил, что в "ЛНР" больше не будут мириться с предприятиями, которые не признают "республику".

Согласно сообщению, "нерезиденты обязаны до 31.03.2017 заключить договор с налоговыми агентами Луганской Народной Республики, предусматривающий уплату в бюджет республики налогов, сборов и других обязательных платежей", в противном случае предприятия попадут под "национализацию" "ЛНР".