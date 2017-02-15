Боевики обстреливали Авдеевку в течение 12 часов - штаб

Обстрелы боевиками украинских позиций в районе Авдеевки продолжались вчера не менее чем 12 часов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

При этом он добавил, что «традиционно нарастает во второй половине дня - вчера враг выпустил по нашим позициям более 60 минометных снарядов и также применял снайперский огонь и огонь боевых машин пехоты».

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Мотузяник сообщил, что на Мариупольском направлении наиболее сложная ситуация остается в Широкино и в районе населенного пункта Водяное. Там враг неоднократно применял также огонь БМП. По его словам, «там боевые действия продолжаются и днем, и ночью».

Как сообщал УНИАН ранее, причиной взрыва, произошедшего 14 февраля в оккупированном Донецке, было использование оккупантами взрывоопасных предметов на казенном заводе химических изделий.

Это произошло во время проведения личным составом одного из подразделений 11 отдельного мотострелкового полка 1 АК (Донецк) ВС РФ работ по сбору и сортировке металлолома.