Военные после контратаки близ Авдеевки улучшили свои позиции на ключевом участке фронта - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время церемонии передачи пожарных автомобилей Управлению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

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«С 29 января враг совершил десятки попыток штурма позиций украинских военных. Они атаковали нас, потому что хотели выбить украинские войска из Авдеевской промзоны, которая контролирует важный перекресток и остановила движение вражеской техники», - заявил он.

«Российские войска применили все виды артиллерии, реактивные системы залпового огня, минометы, танки, другие типы оружия, которые жестко запрещены Минскими соглашениями, но каждый раз оккупанты вынуждены были отступать. Более того, в результате атак врага наши военные контратаковали и улучшили наши позиции на участке, который стал ключевым на подступах к оккупированному Донецку», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января по 5 февраля вели массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию, системы «Град» и танки.

30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение города, которое удалось полностью восстановить 6 февраля. Вследствие обстрелов погибли несколько мирных жителей Авдеевки.