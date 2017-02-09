Системы залпового огня и САУ: Турчинов рассказал о ежедневной переброске оружия из России на Донбасс
По словам секретаря СНБО также из РФ на Донбасс поступают гаубицы.
Российская Федерация ежедневно перебрасывает террористам на оккупированные территории новую военную технику. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов во время встречи с Министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичюсом, сообщает пресс-центр ведомства.
По словам секретаря СНБО, с территории Российской Федерации на оккупированные территории Донбасса поступают реактивные системы залпового огня и тому подобное.
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"Каждый день на территорию Донбасса завозят из России новую технику и оружие: САУ, реактивные системы залпового огня, гаубицы и тому подобное", - сказал Турчинов.
В свою очередь, Линкявичюс заверил Турчинова в том, что Литва остается верным другом Украины.
Как сообщал УНИАН ранее, в зоне АТО тревожной остается ситуация на восток от Мариуполя.
Во время вражеских обстрелов украинских позиций пострадали и близлежащие села.
«Один из снарядов, выпущенных боевиками, попал в электроподстанцию, в результате чего Талаковка и соседние с ней Гнутове и Сартана остались без света», - сказал Мотузяник.