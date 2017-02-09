Системы залпового огня и САУ: Турчинов рассказал о ежедневной переброске оружия из России на Донбасс

Российская Федерация ежедневно перебрасывает террористам на оккупированные территории новую военную технику. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов во время встречи с Министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичюсом, сообщает пресс-центр ведомства.

По словам секретаря СНБО, с территории Российской Федерации на оккупированные территории Донбасса поступают реактивные системы залпового огня и тому подобное.

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"Каждый день на территорию Донбасса завозят из России новую технику и оружие: САУ, реактивные системы залпового огня, гаубицы и тому подобное", - сказал Турчинов.

В свою очередь, Линкявичюс заверил Турчинова в том, что Литва остается верным другом Украины.

Как сообщал УНИАН ранее, в зоне АТО тревожной остается ситуация на восток от Мариуполя.

Во время вражеских обстрелов украинских позиций пострадали и близлежащие села.

«Один из снарядов, выпущенных боевиками, попал в электроподстанцию, в результате чего Талаковка и соседние с ней Гнутове и Сартана остались без света», - сказал Мотузяник.