Сегодня из-за артобстрела боевиков обесточено несколько населенных пунктов – штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что в результате обстрела обесточено несколько населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к линии разграничения. Среди них Чермалык, Павлополь, Гнутова, Талаковка, Водяное, Лебединское и Сартана.

Также была обесточена и прекратила работу мариупольская газораспределительная станция.

Читайте такжеПророссийские террористы снова обстреляли Сартану из артиллерии

«В результате восстановительных работ, которые продолжаются до сих пор, частично восстановлено электроснабжение. Полностью восстановить подачу электроэнергии к населенным пунктам планируют уже через несколько часов», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, утром пресс-служба государственной компании-оператора газотранспортной системы «Укртрансгаз» сообщила, что в Мариуполе в результате боевых действий обесточена станция.