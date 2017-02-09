Ликвидация "Гиви": эксперт спрогнозировал, кто будет следующим

07:12, 09 февраля 2017
Война
15702

Главарь боевиков Александр Ходаковский может стать следующим ликвидированным после Михаила Толстых "Гиви".

Александр Ходаковский / REUTERS

Об этом заявил эксперт международного аналитического центра Carnegie Endowment for International Peace Балаш Ярабик в своем Twitter.

Читайте такжеЛиквидация "Гиви": появилось видео из кабинета уничтоженного в результате взрыва террориста

"После убийства "Гиви" Ходаковский остался последним военным командующим "ДНР". Он призывал Кремль убить его без риска для окружающих год назад", - написал он.

Напомним, в "ДНР" сообщили об уничтожении главаря "батальона "Сомали" Михаила Толстых "Гиви". По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемёт "Шмель".

Начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин подтвердил информацию об уничтожении боевика "Гиви".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Ликвидация "Гиви"
Теги: #Донецк#ДНР#ликвидация#Гиви