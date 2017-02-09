Ликвидация "Гиви": эксперт спрогнозировал, кто будет следующим
Главарь боевиков Александр Ходаковский может стать следующим ликвидированным после Михаила Толстых "Гиви".
Об этом заявил эксперт международного аналитического центра Carnegie Endowment for International Peace Балаш Ярабик в своем Twitter.
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"После убийства "Гиви" Ходаковский остался последним военным командующим "ДНР". Он призывал Кремль убить его без риска для окружающих год назад", - написал он.
After #Givi was assassinated Khodakovsky is the last #DNR military commander. He called the Kremlin to kill him gently already a year ago. https://t.co/6JfIZmIUzL— Balazs Jarabik (@BalazsJarabik) February 8, 2017
Напомним, в "ДНР" сообщили об уничтожении главаря "батальона "Сомали" Михаила Толстых "Гиви". По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемёт "Шмель".
Начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин подтвердил информацию об уничтожении боевика "Гиви".