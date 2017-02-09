Ликвидация "Гиви": эксперт спрогнозировал, кто будет следующим

Об этом заявил эксперт международного аналитического центра Carnegie Endowment for International Peace Балаш Ярабик в своем Twitter.

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"После убийства "Гиви" Ходаковский остался последним военным командующим "ДНР". Он призывал Кремль убить его без риска для окружающих год назад", - написал он.

After #Givi was assassinated Khodakovsky is the last #DNR military commander. He called the Kremlin to kill him gently already a year ago. https://t.co/6JfIZmIUzL — Balazs Jarabik (@BalazsJarabik) February 8, 2017

Напомним, в "ДНР" сообщили об уничтожении главаря "батальона "Сомали" Михаила Толстых "Гиви". По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемёт "Шмель".

Начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин подтвердил информацию об уничтожении боевика "Гиви".