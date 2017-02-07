Эксперт назвал сценарии, которые Кремль будет реализовывать против Украины в рамках "гибридной войны"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время пресс-конференции в Киеве.

«На украинском фронте мировой гибридной войны ситуация остается крайне напряженной. Главный расчет противник делает на том, что политический конфликт и экономические проблемы подорвут украинскую оборону с середины, а наши союзники сдадут свои позиции», - убежден эксперт.

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«Можно не сомневаться – Кремль готов к этому и надеется, что сможет нас толкнуть в спину, если мы вдруг окажемся возле условной пропасти», - считает Горбулин.

«Какие сценарии может применить к нам Кремль в ближайшее время? Сценарий, который условно назовем войной, – это может быть наступление вооруженных формирований с Донбасса, поддержанных российскими войсками со всех возможных направлений; сценарий ультиматума – это может быть ультиматум о федерализации и фактической десуверенизации Украины; сценарий деградации - превращение Украины в «серую зону», ничейную территорию нестабильности и замороженного конфликта, обреченную на постепенную деградацию», - рассказал академик.

«Какой из этих сценариев будет реализован – мы этого не знаем, но должны быть готовы к любому из них», - подчеркнул Горбулин.