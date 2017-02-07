Появилось видео боя на одной из позиций ВСУ близ Авдеевки

Соответствующее видео боя обнародовало Радио Свобода во вторник, 7 февраля.

Как отмечается, пророссийские силы применили гранатометы и крупнокалиберное оружие. Впоследствии задействовали артиллерию.

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"Украинские военнослужащие 39-го отдельного мотопехотного батальона в составе 72-й механизированной бригады дали ответ из имеющегося оружия. Обстрелы позиций военных продолжались до ночи по всей линии обороны вблизи Авдеевки", - говорится в сообщении к видео.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января ведут массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.

По словам руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, по состоянию на 6 февраля обострение у Авдеевки пошло на спад.