Появилось видео боя на одной из позиций ВСУ близ Авдеевки
На одной из позиций ВСУ вблизи Авдеевки в понедельник, 6 февраля, между боевиками группировки "ДНР" и украинскими военными завязался бой.
Соответствующее видео боя обнародовало Радио Свобода во вторник, 7 февраля.
Как отмечается, пророссийские силы применили гранатометы и крупнокалиберное оружие. Впоследствии задействовали артиллерию.
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"Украинские военнослужащие 39-го отдельного мотопехотного батальона в составе 72-й механизированной бригады дали ответ из имеющегося оружия. Обстрелы позиций военных продолжались до ночи по всей линии обороны вблизи Авдеевки", - говорится в сообщении к видео.
Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января ведут массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.
По словам руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, по состоянию на 6 февраля обострение у Авдеевки пошло на спад.