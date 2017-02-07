Журналисты выяснили, как друзья Путина зарабатывают на украинцах миллиарды и вкладывают их в войну на Донбассе (видео)

Так, российский олигарх Игорь Ротенберг купил 46% акций "Тульского патронного завода" — одного из крупнейших производителей боеприпасов в РФ. Именно его патроны используют боевики на востоке Украины, говорится в сюжете программы "Гроші".

Игорь Ротенберг ежедневно зарабатывает на одном из крупнейших торгово-развлекательных центров Киева.

Отметим, что Игорь Ротенберг — один из богатейших бизнесменов России, сын влиятельного кремлевского олигарха и давнего друга президента РФ Владимира Путина Аркадия Ротенберга.

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Именно во время президентства Путина клан Ротенбергов получил небывалых высот в бизнесе: они акционеры мощных инженерных компаний в нефтегазовой и авиационной отраслях, имеют собственный банк и обладают скандальной корпорацией "ТПС Недвижимость", которая строит торговые центры в России и Украине.

От начала аннексии Крыма и войны на Донбассе у друга Путина Аркадия Ротенберга возникли финансовые неприятности из-за санкций, наложенных США и ЕС на его бизнес. Но Ротенберг-старший не растерялся и переписал часть корпораций на сына Игоря, и с тех пор его имя все чаще звучит в самых громких бизнес-соглашениях России.

Компания "ТПС недвижимость" — одно из самых успешных детищ Ротенбергов. Она возводит торговые центры в Москве, Сочи, ее же творением является и киевская "Ocean Plaza", открывать которую Ротенберг-старший приезжал лично.

Бизнес-семья Ротенбергов, что с "Тульского патронного завода" поставляет патроны вражеской российской армии, одновременно получает миллионы от торговли в Киеве.

В украинских реестрах указано, что конечный бенефициарный владелец "ТПС недвижимость" — Игорь Аркадьевич Ротенберг, РФ.

Ранее суд ЕС признал, что Россия поставляет вооружение на Донбасс. Так, заместитель министра юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов назвал решение суда Европейского Союза о правомерности санкций против российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" очередной победой в деле доказательства ответственности России за вооруженный конфликт на Донбассе и продление антироссийских санкций.