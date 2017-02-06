Марчук рассказал, возможно ли при жизни Путина прекращение войны на Донбассе

Об этом в интервью Лига.net заявил экс-премьер-министр Украины, представитель Украины в переговорной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук.

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"Россия в этом не заинтересована, потому что после окончания военных действий встанет вопрос об ответственности за территорию", - отметил он.

Кроме того, на окончательный возврат Донбасса под юрисдикцию Украины на условиях 2012-2013 годов РФ не согласится, а забирать эти территории себе они и не планировали, рассказал Марчук.

"Кремлю нужен пылающий анклав на территории Украины до тех пор, пока мы не заявим, что навсегда отказываемся от курса в НАТО и Евросоюз", - считает политик.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января ведут массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.