Боевики показали запуск 4 полных "пакетов" "Града" по Авдеевке (видео)
07:55, 06 февраля 2017Война
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Боевики "ДНР" хвастаются, как выпустили 4 "пакета" "Града" по Авдеевке.
"Засадили украм 4 полных "пакета" "Града"... Через 15 минут наши "Грады" уже были в поле за терриконами. Одним пакетом угостили минометчиков ВСУ возле "промки", а с 4 машин шуранули по батарее САУшек", — написал боевик "Склон", показавший видео.
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Ранее жители Донецка зафиксировали массированный обстрел боевиками Авдеевки из "Градов".
Как сообщал УНИАН, независимая экспертно-журналистская группа Bellingcat определила точные места в оккупированном Донецке, откуда боевики группировки "ДНР" стреляли из "Градов" по Авдеевке 31 января.
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