Боевики не пропустили грузовики с гумпомощью для жителей оккупированных территорий - ГПСУ
10:37, 04 февраля 2017Война
2027 0
Террористы не пропустили грузовики с 26 тоннами гуманитарной помощи для жителей временно оккупированных территорий Донецкой области.
Организация направляла жителям неконтролируемой территории гигиенические наборы общим весом почти 26 тонн / vchasnoua.com
Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, недавно в КПВВ «Майорское» было оформлено 4 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от благотворительной организации «Человек в беде».
Читайте такжеБоевики выпустили из "Града" по Сартане около 40 ракет - Аброськин
Организация направляла жителям неконтролируемой территории гигиенические наборы общим весом почти 26 тонн. Однако вчера днем незаконные вооруженные формирования вернули грузовики с гуманитарным грузом без объяснения причины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter