Боевики не пропустили грузовики с гумпомощью для жителей оккупированных территорий - ГПСУ

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, недавно в КПВВ «Майорское» было оформлено 4 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от благотворительной организации «Человек в беде».

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Организация направляла жителям неконтролируемой территории гигиенические наборы общим весом почти 26 тонн. Однако вчера днем незаконные вооруженные формирования вернули грузовики с гуманитарным грузом без объяснения причины.