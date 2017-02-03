Франция передала гумпомощь для раненых бойцов АТО (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Кровати для реанимации имеют специальные матрасы, облегчающие пребывания травмированным.

Кроме этого, больница получила специальные лампы для операционных, а также современную мебель, в том числе и для родственников, поддерживающих пациентов во время лечения.