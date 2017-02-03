Франция передала гумпомощь для раненых бойцов АТО (видео)
19:10, 03 февраля 2017Общество
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Гуманитарную помощь из Франции для спасения раненых бойцов получила больница Мечникова.
Франция передала десять многофункциональных кроватей для реанимации / скриншот
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Кровати для реанимации имеют специальные матрасы, облегчающие пребывания травмированным.
Кроме этого, больница получила специальные лампы для операционных, а также современную мебель, в том числе и для родственников, поддерживающих пациентов во время лечения.
Гуманитарную помощь из Франции для спасения раненых бойцов получила больница Мечникова
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