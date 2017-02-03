Кремль надеется, что их марионеткам на Донбассе хватит оружия для дальнейших атак на ВСУ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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«Я не знаю, мы не занимаемся в Кремле подсчетом боеприпасов. Надеемся, что у них хватит боеприпасов для того, чтобы отвечать на агрессивные действия Вооруженных сил Украины», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, когда у «ополченцев» закончатся боеприпасы.

При этом он подчеркнул, что Россия может предпринимать действия только на «политико-дипломатическом фронте».

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки. Вследствие артударов город полностью обесточен, нет воды, отопление аварийное. Стоит отметить, что украинские военные имеют право отвечать на обстрелы боевиков в случае возникновения угрозы жизни.

Впрочем, бойцы АТО не отвечают огнем на обстрелы из жилых кварталов Донецка и Ясиноватой.

2 февраля Совет безопасности ООН провел заседание в связи с обострением ситуации на Донбассе. Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко во время заседания заявил, что российская сторона проигнорировала более 200 запросов Украины о прекращении боевых действий в районе Авдеевки.