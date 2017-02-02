СМИ: основная часть военных, доставленных в Одессу, были ранены в боях близ Водяного

10:48, 02 февраля 2017
Война
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В среду, 1 февраля, в Одессу прибыл самолет с ранеными бойцами.

В Одессу прибыл самолет с раненными на Донбассе военными / Ирина Геращенко / facebook.com

"Всего в Одессу доставлено 13 военнослужащих и Днепра на самолете АН-26 Vita... В основном ранения осколочные. Кареты "скорой помощи" доставили военнослужащих в Военно-медицинский клинический центр Южного региона. Сейчас медики борются за их здоровье", - пишет 112.ua со ссылкой на собственного корреспондента.

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По его словам, в основном, ранения были получены вследствие боев возле Водяного.

Как сообщал УНИАН, по словам волонтера Андрея Танцюры, двое военных, в тяжелом состоянии, поместили в реанимационное отделение.

Напомним, за сутки 1 февраля на Мариупольском направлении Водяное обстреливали из 122 и 120-миллиметровой артиллерии.

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Теги: #Одесса#АТО#военные