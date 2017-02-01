В Одессу доставили 13 раненых под Авдеевкой бойцов АТО

Как сообщил УНИАН волонтер Андрей Танцюра, из них двое – в тяжелом состоянии, их поместили в реанимационное отделение.

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"У многих осколочные скелетные повреждения. Они получили ранения под Авдеевкой", - сказал Танцюра.

В Одессу бойцы были доставлены самолетом, с аэродрома машинами скорой помощи их перевезли в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.

Волонтеры также начали сбор средств для покупки медпрепаратов для раненых.