В Одессу доставили 13 раненых под Авдеевкой бойцов АТО

19:40, 01 февраля 2017
Война
4182 0

В Одессу сегодня доставили 13 бойцов, раненных в зоне проведения антитеррористической операции.

В Одессу доставили 13 раненых бойцов АТО / Фото УНИАН

Как сообщил УНИАН волонтер Андрей Танцюра, из них двое – в тяжелом состоянии, их поместили в реанимационное отделение.

Читайте также"Только что начала работать артиллерия, три часа было тихо": волонтер о ситуации в Авдеевке

"У многих осколочные скелетные повреждения. Они получили ранения под Авдеевкой", - сказал Танцюра.

В Одессу бойцы были доставлены самолетом, с аэродрома машинами скорой помощи их перевезли в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.

Волонтеры также начали сбор средств для покупки медпрепаратов для раненых.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Бои под Авдеевкой
Теги: #военные#Авдеевка#раненые