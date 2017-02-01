За минувшие сутки в зоне АТО один украинский военный погиб, 18 ранены – Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«За сутки, что прошли, в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий. Это произошло в районе поселка Тоненькое вследствие вражеского артиллерийского обстрела. Кроме того 18 наших бойцов получили ранения, в частности, 15 в районе Авдеевки и по одному воину были ранены в Луганском, Зайцевоми Талаковке»,- отметил спикер.

Он выразил соболезнования родным воина, который погиб за Украину.