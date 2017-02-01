За минувшие сутки в зоне АТО один украинский военный погиб, 18 ранены – Минобороны
13:41, 01 февраля 2017Война
4039 0
За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий и 18 ранены.
Вследствие боевых действий погиб один украинский военнослужащий / dnl.com.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
Читайте такжеНа Майдане прощаются с погибшими вблизи Авдеевки бойцами (вживую)
«За сутки, что прошли, в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий. Это произошло в районе поселка Тоненькое вследствие вражеского артиллерийского обстрела. Кроме того 18 наших бойцов получили ранения, в частности, 15 в районе Авдеевки и по одному воину были ранены в Луганском, Зайцевоми Талаковке»,- отметил спикер.
Он выразил соболезнования родным воина, который погиб за Украину.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter