Оккупанты приказали уничтожить личные дела ликвидированных на Донбассе военных РФ, чтобы скрыть потери – разведка
Разведка сообщает, что только в Горловке уничтожено 120 личных дел российских военных.
Российское оккупационное командование приказало уничтожить личные дела погибших на Донбассе военнослужащих вооруженных сил РФ.
Об этом сообщается на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.
«С целью сокрытия реальных потерь и участия граждан РФ в боевых действиях на востоке Украины, российским оккупационным командованием предоставлено распоряжение военным комиссарам уничтожить личные дела погибших военнослужащих 1 АК (Донецк) ВС РФ», - говорится в сообщении.
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Так, по данным разведки, установлен факт уничтожения в военном комиссариате г.Горловки в условиях строгой секретности более 120 личных дел российских военных, которые погибли.
При этом, отметили в ГУР Минобороны, от сотрудников учреждения взяты расписки о неразглашении данного факта и сведений о погибших.
Как сообщал УНИАН, в оккупационных войсках увеличивается количество случаев дезертирства и самоубийств. Об этом сообщает Главне управление разведки Министерства обороны Украины.
«В соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов вооруженных сил РФ увеличивается количество случаев дезертирства и самоубийств, что связано с физическим и морально-психологическим перегрузками личного состава», - сказано в сообщении.