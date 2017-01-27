Оккупанты приказали уничтожить личные дела ликвидированных на Донбассе военных РФ, чтобы скрыть потери – разведка

Российское оккупационное командование приказало уничтожить личные дела погибших на Донбассе военнослужащих вооруженных сил РФ.

Об этом сообщается на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

«С целью сокрытия реальных потерь и участия граждан РФ в боевых действиях на востоке Украины, российским оккупационным командованием предоставлено распоряжение военным комиссарам уничтожить личные дела погибших военнослужащих 1 АК (Донецк) ВС РФ», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Макеевке боевиков, которые отказываются воевать, изолируют на полигоне – разведка

Так, по данным разведки, установлен факт уничтожения в военном комиссариате г.Горловки в условиях строгой секретности более 120 личных дел российских военных, которые погибли.

При этом, отметили в ГУР Минобороны, от сотрудников учреждения взяты расписки о неразглашении данного факта и сведений о погибших.

Как сообщал УНИАН, в оккупационных войсках увеличивается количество случаев дезертирства и самоубийств. Об этом сообщает Главне управление разведки Министерства обороны Украины.

«В соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов вооруженных сил РФ увеличивается количество случаев дезертирства и самоубийств, что связано с физическим и морально-психологическим перегрузками личного состава», - сказано в сообщении.