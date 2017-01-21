"Киборги" Донецкого аэропорта заставили агрессора отказаться от наступления - Муженко (видео)

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Это была главная задача, и Вооруженные силы ее выполнили", - подчеркнул Муженко.

По его словам, оборона ДАПа стала примером героизма не только для всего личного состава Вооруженных сил, но и для армий других стран.

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Муженко отметил, что защита аэропорта стала примером того, что небольшая по численности группировка способна противостоять превосходящим силам врага, усиленным элитными российскими спецподразделениями, и не только противостоять, но и наносить противнику такие потери, что он вынужден был просить перемирия, чтобы забрать своих убитых и раненых.

"Подвиг защитников ДАПа возродил дух украинской армии и создал образ нового украинского воина - непобедимого и несокрушимого! Защитники Донецкого аэропорта должны остаться в душе и сердце каждого украинца как воины новой армии, которую мы создали все вместе!" - подчеркнул начальник Генштаба.

Справка УНИАН. Бои за Донецкий аэропорт начались 26 мая 2014 года после того, как терминал аэропорта захватили боевики "ДНР".

Оборона аэропорта продолжалась 242 дня. Украинских силовиков тогда прозвали "киборгами" за героическое противостояние врагам и несокрушимость. За это время погибли 200 бойцов и около 500 получили ранения.

20 января исполнилось два года с момента подрыва нового терминала Донецкого аэропорта, и фактически закончилась 242-дневная его оборона.