ВСУ укрепляют "новые-старые" позиции: волонтер рассказал о ситуации на Светлодарской дуге

Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, военные проложили "новые дороги" на передке и разминируют часть "новых" территорий.

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"Сегодня ночью очень сильно подвергся обстрелу 46-й батальон "Донбасс-Украина". Это тот самый батальон, который во время декабрьских жёстких боев за лес стремительно занял посёлок Новолуганское", - рассказал Мысягин.

Волонтер заявил, что обстрел был из тяжёлого вооружения и, наверно, первый серьёзный за время пребывания батальона на дуге, ВСУ "хорошо насыпали в ответ".

Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщил, что 11 января на Светлодарской дуге украинские военные из 54-й бригады продвинулись вперед.