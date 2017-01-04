"Нечто обычное... Ну, как кофе выпить": воевавший за "ЛНР" белорус рассказал, как убивал украинцев

Об этом житель белорусского Витебска рассказал в интервью "Радыё Свабода".

Он объяснил свое решение воевать на строне боевиков так: "не мог смотреть спокойно, "как гибнут дети". Правда, информацию о вооруженном конфликте на Донбассе Трофимов черпал преимущественно из сайтов террористов и в их сообществах в соцсетях.

"Началась война Украины с русскими, и я начал искать информацию. Читал "Сводки Стрелкова" (группа "ВКонтакте", где с начала конфликта излагалась информация от Игоря Стрелкова-Гиркина и его боевиков - Ред.). Я вообще ехал воевать за Стрелкова, но фактически получилось, что за этот цирк, - теперь же Плотницкий там просто деньги зарабатывает и все. Стрелков говорил правильные вещи. Но когда я приехал, его уже сняли", - рассказывает Трофимов.

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Он заявил, что воевал в составе "батальона "Русь" в районе Веселой Горы и Счастья, где "противостоял" батальону "Айдар".

Отношение к бойцам добровольческих батальонов, утверждает Трофимов, в "ДНР/ЛНР" было всегда жесткое: существовал устный приказ добровольцев "в плен не брать, решать вопрос на месте".

На вопрос корреспондента, приходилось ли ему лично расстреливать пленных, Трофимов пожал плечами и улыбнулся: "Ну я же на передовой был".

Трофимов до войны на Донбассе был мирным человеком, даже в белорусской армии не служил. Он рассказал, что почувствовал, когда впервые пришлось убить человека: "Меня чуть не вырвало. Знаешь, как это было? Зашли мы на зачистку в школу. Я за поворот заворачиваю - и мой "Калашников" буквально упирается в голову "укропа"... То есть у меня не было вариантов. Я нажал на курок. Так мне пришлось избавиться моей синей формы - сильно испачкалась. Потом к этому начал относиться проще. Нечто обычное... Ну, как кофе выпить".

Отмечается, что Трофимов попал в поле зрения КГБ Беларуси, уже дважды с ними проводились беседы.