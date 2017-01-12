В Минобороны не комментируют информацию о пребывании у боевиков тел трех украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«По состоянию на эту минуту ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию я не могу, поскольку пока тела не будут возвращены украинской стороне, не будет проведена судебно-медицинская экспертиза, пока не будет проведено опознание тел, пока говорить об этом рановато... Есть только определенные заявления той стороны (боевиков - УНИАН) об обнаружении тел в военной форме», - сказал он.

Как сообщали СМИ, трое военных, пропавших 8 января возле линии разграничения на Донетчине, погибли, а их тела находятся у боевиков.

Известно, что бойцы из части морской пехоты выполняли задачи возле линии разграничения, после чего не вернулись к месту расположения подразделения. Их разыскивали несколько дней.