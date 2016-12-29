На проекте "Новороссия" можно поставить крест: в разведке рассказали, как боевики дезертируют из "Л/ДНР"

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

"Растет напряженность в отношениях между личным составом подразделений противника, выполняющего задачи на передовых позициях, и командным составом российских оккупационных войск из-за увольнения "задним числом" военнослужащих, погибших во время ведения боевых действий. При этом личный состав противника классифицируется как получивший увечье в бытовых условиях", – отметили в разведке.

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"За счет этого командование противника избегает выплат денежных компенсаций и формирует "фонд экономии" для собственного обогащения", – утверждается в сообщении.

Также в разведке сообщили, что 26 декабря личный состав одного из подразделений 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 армейского корпуса (Луганск) вооруженных сил РФ отказался от выполнения заданий на передовых позициях.

"С целью принуждения к несению службы заместителем командира батальона была применена физическая сила в отношении военнослужащих этого подразделения", – заявили в разведке.